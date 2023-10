Drei Jahre Corona-Forschung: „brauchen noch mehr Wissen“

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand.

Nach dreijähriger Arbeit des niedersächsischen Covid-19-Forschungsnetzwerks hat Landeswissenschaftsminister Falko Mohrs mehr neue Erkenntnisse angemahnt. „Wir brauchen noch mehr Wissen über Long Covid und - insbesondere mit Blick auf die Gesellschaft - die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover bei einem Treffen des Netzwerks. „Denn zu befürchten ist, dass nach der Pandemie vor der Pandemie ist.“ Das Forschungsnetzwerk war im Oktober 2020 gegründet worden - mit dem Ziel, die niedersächsischen Kompetenzen in der Pandemie-Forschung zusammenzuführen.