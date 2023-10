Geldautomat im Landkreis Hildesheim gesprengt

Ein Geldautomat ist im Landkreis Hildesheim in der Nacht zu Donnerstag gesprengt worden. Anwohner hörten gegen 2.00 Uhr zwei Explosionen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Göttingen sagte. Bei den Sprengungen in Bockenem entstanden der Polizei zufolge Schäden am Automaten und an einer angrenzenden Bankfiliale. Eine Schätzung der Schadenshöhe liege noch nicht vor. Menschen sollen bei dem Vorfall nicht verletzt worden sein. Zunächst berichtete der NDR.