„Hälfte des Autos ist im Wohnzimmer“ - Unfall in Wiefelstede

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Ammerland in eine Fensterfront eines Hauses gefahren. „Die Hälfte des Autos ist im Wohnzimmer“, sagte der Sprecher der Polizei Bad Zwischenahn am Donnerstagmorgen. Der Fahrer sei bei dem Unfall in Wiefelstede leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauerten an. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam der Fahrer gegen 6.00 Uhr in einer Kurve von der Straße ab. Alkohol habe keine Rolle gespielt. Die Anwohner seien nicht körperlich verletzt worden, seien aber geschockt, sagte der Sprecher.