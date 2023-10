Schäden an abgeschaltetem Atomkraftwerk Emsland entdeckt

Bei dem im April abgeschalteten Atomkraftwerk Emsland in Lingen sind bei einer Überprüfung Schäden am Kühlsystem festgestellt worden. An zwei Zellenkühlern habe es Beschädigungen an Bolzen zur Befestigung von Heizelementen gegeben, teilte das niedersächsische Umweltministerium am Mittwoch mit. Der Befund sei sicherheitstechnisch ohne Auswirkungen, fügte die Behörde hinzu. Die Funktion der Zellenkühler sei zu keiner Zeit beeinträchtigt oder gefährdet gewesen.

Lingen/Hannover (dpa/lni). Bei dem im April abgeschalteten Atomkraftwerk Emsland in Lingen sind bei einer Überprüfung Schäden am Kühlsystem festgestellt worden. An zwei Zellenkühlern habe es Beschädigungen an Bolzen zur Befestigung von Heizelementen gegeben, teilte das niedersächsische Umweltministerium am Mittwoch mit. Der Befund sei sicherheitstechnisch ohne Auswirkungen, fügte die Behörde hinzu. Die Funktion der Zellenkühler sei zu keiner Zeit beeinträchtigt oder gefährdet gewesen.

Die Überprüfung der zwei weiteren Zellenkühler habe keine Schäden gezeigt. Eine Gefahr für die Anlage, das Personal oder die Umgebung habe nicht bestanden, so die Behörde. Das 1988 eröffnete Kraftwerk war am 15. April als eines der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland endgültig vom Netz gegangen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen