Weltmeister Schröder unterstützt Ausbau seines Jugendplatzes

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist vor dem Spiel in der Halle.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder will ein Vorhaben seiner Heimatstadt Braunschweig unterstützen, den Jugendplatz in einem der größten Parks der Stadt für 1,4 Millionen Euro zu modernisieren und auszubauen. Das gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt.