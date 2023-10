Deutschlandticket lockt Niedersachsen in den Nahverkehr

Das Deutschlandticket wird in Niedersachsen auch von vielen Menschen genutzt, die im Nahverkehr vorher nicht mit Bus und Bahn gefahren sind. Das teilte das Verkehrsministerium in Hannover am Mittwoch mit Verweis auf eine Evaluation des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und der Deutschen Bahn mit. 11 Prozent der niedersächsischen Ticketinhaber seien Neukunden, die zuvor also weder ein Abo noch Zeitkarten noch Einzelkarten gekauft hatten. Übertroffen werde dieser Wert nur von Bremen mit 12 Prozent, bundesweit liege er bei 8 Prozent. Zudem wäre in Niedersachsen fast jede fünfte Fahrt (18 Prozent) ohne D-Ticket gar nicht unternommen worden, hieß es.