Drei Männer wegen Gullydeckel-Wurfes auf A7 vor Gericht

Weil sie Gullydeckel auf die Autobahn 7 geworfen haben sollen, müssen sich drei Männer von heute an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Ihnen wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Zur Tatzeit waren die drei Verdächtigen laut Gericht zwischen 19 und 21 Jahren alt.