Brand von Gartenhaus greift auf Bauernhaus über

Nordenham (dpa/lni). Ein Feuer in einem Gartenhaus im Landkreis Wesermarsch hat auf ein reetgedecktes Bauernhaus übergegriffen. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachbarn in Nordenham hatten den Brand des Gartenhauses und einiger Pflanzen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Flammen griffen auf das Bauernhaus über, die Feuerwehr musste das Reetdach in Teilen abdecken, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Das Gebäude wurde in seiner Grundsubstanz gerettet, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei schloss einen technischen Defekt nicht aus. Hinweise auf Brandstiftung gab es nicht.

