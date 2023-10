Heuballen in Flammen: Starke Rauchentwicklung

50 Heuballen sind am Dienstag im Landkreis Cuxhaven in Flammen aufgegangen. Insgesamt rund 100 Ballen lagerten auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofes in Hemmoor. Es gab eine starke Rauchentwicklung, Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten, wie die Polizei mitteilte. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, nach zwei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar, Hinweise auf Brandstiftung gab es laut Polizei nicht. Die Ermittlungen dauerten an.