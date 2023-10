Sturm und Regenschauer in Niedersachsen zum Feiertag

Der Feiertag soll in Niedersachsen vielerorts regnerisch und stürmisch werden. Das geht aus einer Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Es könne am Dienstag zu einzelnen starken Gewittern im Bundesland kommen, dabei sei es verbreitet stürmisch. Am Nachmittag gibt es laut DWD im Südosten Niedersachsens vorübergehend die Gefahr schwerer Sturmböen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 Grad auf den Inseln und 24 Grad in den südöstlichen Landesteilen.