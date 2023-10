Umgestoßene Kerze Ursache für Hausbrand

Eine umgestoßene Kerze ist die Ursache für das Feuer in einem leerstehenden Haus in Winsen (Landkreis Harburg) am vergangenen Donnerstag. Ein 48 Jahre alter Mann, der sich im Keller des Hauses aufhielt, habe zugegeben, dort die Kerze umgestoßen und damit seine Lagerstätte in Brand gesetzt zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Der 48-Jährige war mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Zustand habe sich mittlerweile wieder stabilisiert.