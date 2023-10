Diakhite fehlt Osnabrück verletzt

Der VfL Osnabrück muss verletzungsbedingt auf Innenverteidiger Oumar Diakhité verzichten. Der 29-Jährige werde „für längere Zeit fehlen“, teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Diakhité hatte sich bei einem Zweikampf während der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag an der Schulter verletzt.