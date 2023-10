Justiz Vier Männer wegen Drogenschmuggels in Bremen vor Gericht

Wegen mutmaßlichen Drogenschmuggels über den Containerhafen in Bremerhaven stehen von Montag (9.00 Uhr) an vier Verdächtige vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, am 3. April 2023 zusammen 37 Kilogramm Kokain eingeführt zu haben, wie das zuständige Landgericht Bremen mitteilte. Die Anklage gegen die 22- bis 35-Jährigen lautet auf gemeinschaftliche Einfuhr von Betäubungsmitteln.