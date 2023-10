Schwerbewaffnete Polizisten durchsuchen Hochzeitskorso

Nach Hinweisen von Bürgern haben schwerbewaffnete Polizisten die Teilnehmer eines Hochzeitskorsos in Hannover durchsucht. Passanten wollen am Sonntagabend Schüsse aus den Autos gehört haben und wählten die 110. „Wir hatten Hinweise, dass da mit Schreckschusspistolen aus dem Korso heraus in die Luft geschossen wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Acht Autos seien durchsucht worden, letztlich sei aber nichts gefunden worden.