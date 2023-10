31-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß in Innenstadt

Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß in der Innenstadt von Göttingen gestorben. Zwei weitere Männer erlitten Verletzungen. Der 31-Jährige fuhr am Sonntag mit seinem Auto auf dem Stadtring in der City, als ihm ein 25 Jahre alter Autofahrer entgegenkam, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge kollidierten und stießen mit einem dritten Auto zusammen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen, der 31-Jährige starb später im Krankenhaus. Der 38 Jahre alte Fahrer des weiteren beteiligten Autos wurde leicht verletzt. Die Straße blieb während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für sieben Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.