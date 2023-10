Betrunkener fährt 19-Jährigen an - lebensgefährlich verletzt

Ein Betrunkener hat zwei auf einem Fußweg sitzende 19-Jährige im Landkreis Cloppenburg mit seinem Auto angefahren und einen von ihnen lebensgefährlich verletzt. Der zweite erlitt bei dem Unfall am Sonntag in Garrel leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der lebensgefährlich Verletzte kam zunächst in ein Krankenhaus in Oldenburg und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.