Islamkolleg Deutschland: Absolventen erhalten Zertifikate

Mehr als zwei Jahre nach dem Start erhalten die ersten 26 Absolventinnen und Absolventen der Imam-Ausbildung des Islamkollegs Deutschland ihre Zertifikate. Zu der Veranstaltung am Samstag (14.00 Uhr) in Osnabrück werden der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, und der frühere Bundespräsident Christian Wulff erwartet.

Osnabrück. Mehr als zwei Jahre nach dem Start erhalten die ersten 26 Absolventinnen und Absolventen der Imam-Ausbildung des Islamkollegs Deutschland ihre Zertifikate. Zu der Veranstaltung am Samstag (14.00 Uhr) in Osnabrück werden der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, und der frühere Bundespräsident Christian Wulff erwartet.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der berufsbegleitenden Grundständigen islamtheologisch praktischen Ausbildung zum Imam oder Imamin sowie an einer modularen Aus- und Weiterbildung für bereits tätige Imame teil. Die hybriden Lehrveranstaltungen fanden an verschiedenen Städten in Deutschland statt.

Der Sitz des Islamkollegs ist in Osnabrück und wird vom Bundesinnenministerium und vom Land Niedersachsen gefördert. Die Einrichtung soll die deutschsprachige Ausbildung von islamischen Geistlichen und Seelsorgern für Moscheegemeinden, Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten und fürs Militär ermöglichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen