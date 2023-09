Grüne fordern Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte

Ein Mann sitzt mit einem Laptop und einem Bildschirm an einem Tisch im Homeoffice.

Studentische Hilfskräfte an den Hochschulen sollten nach Willen der Grünen im niedersächsischen Landtag und der Grünen Jugend in Niedersachsen nach Tarif bezahlt werden. „Die Arbeitsbedingungen vieler studentischer Beschäftigter grenzen zu häufig an Ausbeutung“, sagte der Landeschef der Grünen Jugend, Felix Hötker, dem „Weser-Kurier“ (Freitag). „Vertragslaufzeiten von einem halben Jahr, kein Anspruch auf Urlaub, Kettenarbeitsverträge und Dumping-Löhne sind keine Einzelfälle“, sagte Hötker weiter. Finanzminister Gerald Heere, ebenfalls von den Grünen, solle sich daher für einen bundesweiten Tarifvertrag einsetzen.