Mit Kettensäge und Schaufel: Männer nach Streit verletzt

Mit einer laufenden Kettensäge hat ein Mann im Streit seinen Kontrahenten in Tostedt (Landkreis Harburg) bedroht und ein Loch in dessen Wohnungstür gesägt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der andere Mann dorthin geflüchtet. Der Wohnungsbesitzer schlug dem Eindringling dann mit einer Schaufel auf den Kopf. Beide Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung am Donnerstag leicht. Die genauen Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.