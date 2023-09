Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Neustädter Malerbetrieb

Ein brennendes Lager eines Malerbetriebs in Neustadt am Rübenberge hat ein Großaufgebot der Feuerwehr gefordert. Diese sei mit 150 Kräften im Einsatz, teilte ein Sprecher am Donnerstagmittag mit. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehreinheiten am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr schlugen die Flammen demnach bereits aus dem Dach des Betriebsgebäudes.