Auto prallt nach Verfolgungsjagd gegen Baum: Beifahrer tot

Mit teilweise mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer in Delmenhorst und Umgebung vor der Polizei geflohen und schließlich in Hude (Landkreis Oldenburg) gegen einen Baum gefahren. Beim Unfall Donnerstagfrüh wurde der Beifahrer laut Polizei eingeklemmt und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Seine Identität war am Donnerstagvormittag zunächst unklar. Der Fahrer, vermutlich ein 22-jähriger Ammerländer, versuchte demnach zu Fuß zu fliehen, wurde aber schnell festgenommen und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.