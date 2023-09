Bahnstrecke Minden-Hannover: Reparatur dauert bis Donnerstag

Nach dem Brand auf einem Güterzug bei Hannover bleibt die Strecke zwischen dem nordrhein-westfälischen Minden und Hannover auch am Mittwoch nur eingleisig befahrbar. „Die Reparaturarbeiten auf dem zweiten Gleis dauern noch voraussichtlich bis einschließlich morgen an“, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. „Die Schäden am zweiten Gleis sind gravierender als wir dachten“, fügte eine Sprecherin hinzu.