Polizei stoppt betrunkenen Fahrer von Schulbus

Die Polizei hat den betrunkenen Fahrer eines Schulbusses auf der Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg gestoppt. Ein Zeuge hatte am Montag bei Großenkneten die Einsatzkräfte alarmiert, weil der Busfahrer angeblich verbotenerweise überholt hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten kontrollierten den Busfahrer, der aber nicht gegen ein Überholverbot verstoßen hatte. Dabei stellten sie jedoch Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen fest, dessen Bus mit Schulkindern besetzt war. Ein Test ergab 0,54 Promille. Der Mann hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis für Busse. Weiterhin konnte er keinen Nachweis über seine Lenk- und Ruhezeiten erbringen. Das Unternehmen schickte schließlich einen Ersatzfahrer. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.