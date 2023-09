Mann vor Obdachloseneinrichtung getötet

Vor einer Einrichtung für wohnungslose Menschen ist in der Nacht zum Montag ein 42-jähriger Mann getötet worden. Ein 59 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er sollte noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar.