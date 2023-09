Land und Kommunen informieren über Flüchtlingsaufnahme

Hannover (dpa/lni). Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Niedersachsen kommen, steigt rasant - am Montag beraten Innenministerin Daniela Behrens und die kommunalen Spitzenverbände daher über das weitere Vorgehen. Im Anschluss an ein internes Gespräch in Hannover äußern sich die SPD-Politikerin sowie die Präsidenten des Landkreistags (NLT), des Städtetags (NST) und des Städte- und Gemeindebundes (NSGB) um 11.30 Uhr auch öffentlich.

Vor wenigen Tagen hatte das Innenministerium mitgeteilt, dass sich die Zahl der neu ankommenden Asylsuchenden im Land seit Mitte Juli mehr als verdoppelt habe. „Sowohl das Land als auch die Kommunen werden in den kommenden Wochen sicherlich überall alle Unterbringungsmöglichkeiten nutzen müssen, die wir bekommen können“, sagte Behrens. Weil die Plätze des Landes alle belegt seien, müssten die Aufnahmequoten der Kommunen zum 1. Oktober angehoben werden.

Insgesamt kamen vom 1. Januar bis zum 20. September rund 19.150 Asylsuchende nach Niedersachsen. Ein Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum knapp 13.200. Das entspricht einem Anstieg um 45 Prozent.

