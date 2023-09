„Sehr viel mehr erwartet“: Wolfsburg in Dortmund ängstlich

Dortmund/Wolfsburg/ (dpa/lni). 0:6 und 1:6 verlor der VfL Wolfsburg in den beiden vergangenen Saisons bei Borussia Dortmund. Das hat offenbar Spuren hinterlassen. Denn diesmal traf der VfL auf erkennbar verunsicherte Dortmunder - und verlor am Samstag trotzdem mit 0:1 (0:0). „Hätten wir mit weniger Angst gespielt, wäre mehr drin gewesen“, sagte Kapitän Maximilian Arnold in einem Sky-Interview. „Wir haben in vielen Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. Es war ziemlich enttäuschend.“

Marco Reus schoss in der 69. Minute das Siegtor für den BVB. Seit dem erfolgreichen Pokalfinale 2015 gegen die Borussia haben die Wolfsburger nur noch eines von 17 Spielen gegen diesen Gegner gewinnen können. Vor allem passte der mutlose Auftritt in Dortmund nicht zu dem bis dato erfolgreichen Saisonstart mit drei Siegen in den vier vorangegangenen Spielen. „Defensiv haben wir es gut gemacht. Offensiv waren wir nicht gut. Da hatten wir uns sehr viel mehr erwartet“, sagte Trainer Niko Kovac.

