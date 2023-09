A7 nach Brand früher als geplant wieder frei

Nach einem Brand auf der A7 kurz hinter Bad Fallingbostel (Heidekreis) ist die Autobahn in Richtung Süden schneller als geplant wieder befahrbar. Die Vollsperrung konnte bereits am frühen Sonntagmorgen aufgehoben werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zunächst hatte es geheißen, dass die drei Fahrspuren bis mindestens Montag gesperrt bleiben müssten.

Bad Fallingbostel (dpa/lni). Nach einem Brand auf der A7 kurz hinter Bad Fallingbostel (Heidekreis) ist die Autobahn in Richtung Süden schneller als geplant wieder befahrbar. Die Vollsperrung konnte bereits am frühen Sonntagmorgen aufgehoben werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zunächst hatte es geheißen, dass die drei Fahrspuren bis mindestens Montag gesperrt bleiben müssten.

Ein mit Harzlösung beladener Lastwagen-Anhänger war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch die Flammen wurden alle Fahrstreifen in Richtung Süden erheblich beschädigt. Am Samstag war es aufgrund der Sperrung zwischenzeitlich zu langen Staus gekommen.

