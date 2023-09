Braunschweig und Nürnberg trennen sich 2:2

Der 1. FC Nürnberg hat die Chance auf den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verspielt. Doch auch Eintracht Braunschweig half das leistungsgerechte 2:2 (1:2) am Samstag gegen die Franken nicht viel weiter im Tabellenkeller. Die Nürnberger verpassten den Sieg, weil sie ihre spielerische Überlegenheit nicht konsequent nutzten und die Gastgeber in Anthony Ujah ihren Torgaranten hatten.

Der Stürmer brachte in der 29. Minute per Kopf sein Team in Front und markierte in der 64. Minute auch den Endstand. Dazwischen hatten Kanji Okunuki (38.) und Benjamin Goller (40.) mit einem Doppelschlag für die Gäste-Führung zur Pause gesorgt. Die Nürnberger stecken weiter im Mittelfeld der Tabelle fest, Braunschweig sind weiter Vorletzter.

Die 19 798 Zuschauer sahen eine intensive und phasenweise gutklassige Partie. Das FCN-Team von Trainer Cristian Fiel hatte zunächst mehr Spielanteile gegen die defensive Eintracht. Erst nach der Führung durch Ujah fanden die Gastgeber verstärkt vorne statt. Nürnberg gelang es, sich vom Druck zu befreien, und drehte die Begegnung. Angefeuert von den Heim-Fans zeigte das Eintracht-Team von Trainer Jens Härtel wieder mehr Initiative und verdiente sich durch die kämpferische Einstellung den Ausgleich.

Am Ende gab es noch einen Schreckmoment für die Gastgeber, als Nürnbergs Torwart Christian Mathenia mit Ujah zusammenstieß. Der Braunschweiger musste mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden.

