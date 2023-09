Verkehr A7 in der Heide nach Brand bis Montag voll gesperrt

Nach einem Brand auf der A7 ist die Autobahn kurz hinter Bad Fallingbostel (Heidekreis) bis mindestens Montag in Richtung Süden voll gesperrt. Ein mit Harzlösung beladener Anhänger hatte am Freitagabend gebrannt. Dabei seien alle drei Fahrstreifen in Brand geraten und erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei im Heidekreis mit.