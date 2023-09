Landkreis Osnabrück Transporter kommt in Belm von Straße ab: Sieben Verletzte

Bei einem Unfall in Belm (Landkreis Osnabrück) ist der Fahrer eines Transporters am Samstagmorgen von der Straße abgekommen und auf dem Dach im Graben gelandet. Alle sechs Mitfahrenden sowie der Fahrer selbst wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück sagte. Wieso der Transporter von der Straße abkam, ist noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Besatzungen mehrere Rettungswägen kümmerten sich vor Ort um die Verletzten, deren Alter zunächst nicht bekannt war.