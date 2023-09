Erneute Evakuierung in Göttingen wegen Bombenentschärfungen

Wegen Bombenentschärfungen müssen am Wochenende abermals Tausende Menschen in Göttingen ihre Wohnungen verlassen. Am Samstag sollen auf dem Schützenplatz in der Nähe des Göttinger Hauptbahnhofes zwei Blindgänger unschädlich gemacht werden, wie die Stadt mitteilte. Das hat auch Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr: Der Bahnhof wird gesperrt und Busse fahren Umleitungen.