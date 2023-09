Kollision mit Zug: Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei der Kollision eines Post-Kleintransporters mit einem Zug ist die Transporter-Fahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 45-Jährige habe am Freitagnachmittag in Lohne (Landkreis Vechta) einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Sie sei dabei mit dem aus Bremen nach Osnabrück fahrenden Zug der Nordwest-Bahn zusammengestoßen. Das Fahrzeug der Deutschen Post wurde in einen Graben geschleudert. Die Fahrerin wurde aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bremen geflogen.