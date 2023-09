A1 bei Neuenkirchen-Vörden am Wochenende voll gesperrt

Bauarbeiten sorgen am Wochenende für eine Vollsperrung auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta. Sie werde am Freitag ab 21.00 Uhr in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Holdorf gesperrt und in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche, teilte die Autobahn Westfalen mit. Am Montag 5.00 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Neuenkirchen-Vörden (dpa/lni). Bauarbeiten sorgen am Wochenende für eine Vollsperrung auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta. Sie werde am Freitag ab 21.00 Uhr in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Holdorf gesperrt und in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche, teilte die Autobahn Westfalen mit. Am Montag 5.00 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Am Wochenende werde ein Gerüst für eine neu gebaute Brücke abgebaut. Die Sperrung werde auch genutzt, um Unfallschäden an Leitplanken zu reparieren, gelbe Fahrbahnmarkierungen nachzubessern und Sicherungen an den Banketten abzubauen, hieß es. Die Bauarbeiten sind Teil des sechsspurigen Ausbaus der A1 zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen