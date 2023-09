Serie von Brandstiftungen im Harz: Verdächtiger gefasst

Einen mutmaßlichen Brandstifter hat die Polizei auf frischer Tat ertappt. Polizisten entdeckten den 19-Jährigen, als er am späten Mittwochabend in Herzberg am Harz einen Stapel Strohballen anzünden wollte, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der dringend Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Herzberg am Harz (dpa/lni). Einen mutmaßlichen Brandstifter hat die Polizei auf frischer Tat ertappt. Polizisten entdeckten den 19-Jährigen, als er am späten Mittwochabend in Herzberg am Harz einen Stapel Strohballen anzünden wollte, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der dringend Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Seit Anfang Juli war es laut Polizeiangaben zu sieben Bränden südlich vom Herzberger Ortskern gekommen. Zuletzt habe eine Holzhütte gebrannt. Nun solle ermittelt werden, welche Taten dem 19-Jährigen zuzuordnen seien. „Das vertrauensvolle Zusammenwirken von Betroffenen, der Feuerwehr und der Pöhlder Bevölkerung mit der Polizei hat wesentlich zur erfolgreichen Aufklärung der Brandserie beigetragen“, sagte der Leiter der Polizei Osterode, Heiko Fette.

