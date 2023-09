Krebs-Diagnose bei Sänger aus Buchholz: Voyager sagt Tour ab

Die australische Progressive-Metal-Band Voyager aus Perth hat nach einer Krebs-Diagnose ihres niedersächsischen Frontmannes Danny Estrin ihre Europatournee abgesagt. Die fünfköpfige Band, die Australien in diesem Jahr beim ESC in Liverpool vertreten hat, wollte im Oktober zunächst in Hamburg, Berlin und München auftreten. Der 41-jährige Estrin hat einen starken Bezug zu Deutschland. Er ist in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) aufgewachsen.

„Letzte Woche erhielt ich eine lebensverändernde Nachricht: Bei mir wurde Krebs diagnostiziert, der eine sofortige Behandlung erfordert“, schrieb der Musiker am Donnerstag auf Facebook. „Ich bin absolut am Boden zerstört, dass wir unsere bevorstehende Europatournee absagen müssen, insbesondere nach diesem unglaublichen Eurovision-Jahr.“ Mit dem energiegeladenen Song „Promise“ hatte die 1999 gegründete Band in Liverpool den neunten Platz belegt. Erst im Juli war das achte Studioalbum „Fearless in Love“ veröffentlicht worden.

Die Tour werde voraussichtlich auf Oktober 2024 verschoben, schrieb Estrin weiter. Voyager werde am kommenden Sonntag noch einmal bei einem Event im westaustralischen Fremantle auftreten, bevor er mit seiner Behandlung beginne. Danach wolle er sich zunächst komplett auf seine Gesundheit und auf seine Familie konzentrieren. In sozialen Netzwerken wünschten ihm zahlreiche Fans eine rasche Genesung.

