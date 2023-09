Dieser Sommer ist auf Abschiedstour: In Niedersachsen und Bremen wird es in den Tagen vor Herbstbeginn teils noch mal richtig warm. Bis zu 27 Grad sind stellenweise möglich.

Hannover So wird das Wetter in Niedersachsen

Hannover/Bremen (dpa/lni). Kurz vor dem kalendarischen Herbstbeginn bekommen Niedersachsen und Bremen noch mal sommerliche Temperaturen, aber auch einzelne Schauer ab. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Mittwochvormittag nahe der Küste etwas Regen möglich, danach bleibt es trocken. Im Südosten zeigt sich im Tagesverlauf die Sonne.

Die Temperaturen steigen auf maximal 25 Grad in Braunschweig, auf den Inseln sind bis zu 21 Grad möglich. Es weht ein mäßiger Wind, an der See kann es böig bis stürmisch werden. Gegen Nachmittag soll der Wind laut DWD etwas abnehmen.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei lockerer Bewölkung trocken, später klart es nach Osten hin teils auch auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 17 Grad. Dazu weht meist ein schwacher, an der Küste mäßiger bis frischer Süd- bis Südostwind.

Am Donnerstag wird es laut den Meteorologen zunächst freundlich. Im Laufe des Tages können von Westen her schauerartige Regen aufziehen. Die Höchstwerte liegen um 21 Grad auf den Inseln und entlang der Ems. In Bremen sind maximal 24 Grad möglich, in Braunschweig sogar bis zu 27 Grad.

Die Nacht zum Freitag wird stark bewölkt, Schauer sind möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad. Am Freitag zieht der Regen rasch nach Osten ab - und es lockert auf. Vereinzelt sind nach Angaben des Wetterdienstes aber weiterhin Schauer möglich. Die Temperaturen werden kurz vor dem Herbstbeginn am Samstag frischer: Maximal 18 bis 20 Grad werden am Freitag erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer Süd- bis Südwestwind.

