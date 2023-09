Krankenhaus-Mitarbeiter demonstrieren für mehr Geld vom Bund

Rund 2000 bis 3000 Krankenhaus-Mitarbeiter aus Niedersachsen und Bremen werden heute (14.30 Uhr) in Hannover zu einer Demo gegen die wirtschaftlich angespannte Lage der Kliniken erwartet. Das hat die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) angekündigt. Die Krankenhäuser fordern demnach von der Bundesregierung einen Inflationsausgleich und die vollständige Finanzierung von tariflichen Lohnkostensteigerungen. Ziel sei es, weitere Insolvenzen von Kliniken zu verhindern. Unter anderem Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD), der in der Frage ebenfalls den Bund in der Pflicht sieht, soll eine Rede halten. Am Mittwoch soll es bundesweit solche Proteste geben.