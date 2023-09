Die Stadt Braunschweig will 2026 das Landesfest „Tag der Niedersachsen“ ausrichten. Den Beschluss zu einer entsprechenden Bewerbung beim Land fasste der Stadtrat am Dienstagabend, teilte die Stadt mit.

Kommunen Stadt Braunschweig will „Tag der Niedersachsen“ ausrichten

Braunschweig (dpa/lni). Die Stadt Braunschweig will 2026 das Landesfest „Tag der Niedersachsen“ ausrichten. Den Beschluss zu einer entsprechenden Bewerbung beim Land fasste der Stadtrat am Dienstagabend, teilte die Stadt mit.

Der „Tag der Niedersachsen“ ziehe regelmäßig Hunderttausende von Besuchern an, sagte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD). „Der „Tag der Niedersachsen“ wird Braunschweig weit über die Grenzen der Region hinaus in den Blickpunkt rücken und zugleich für wirtschaftliche Impulse in Hotellerie, Gastronomie und Handel sorgen“, sagte Kornblum.

Einbezogen werden in den „Tag der Niedersachsen“ soll 2026 erstmals der „Tag des Sports“. Das sei eine große Chance, Braunschweig auch als Sportstadt zu präsentieren, sagte Kornblum.

Das Land Niedersachsen fördert die Ausrichtung mit einem finanziellen Beitrag von rund 490.000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt beträgt nach jetzigem Stand 700.000 Euro. Die Verwaltung rechnet mit einem erheblichen Anteil von Sponsorengeldern.

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenministerium organisiert und soll voraussichtlich vom 12. bis zum 14. Juli 2026 stattfinden. Der „Tag der Niedersachsen“ wird seit 1981 alle zwei Jahre in einer anderen Stadt gefeiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen