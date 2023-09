Untersuchungshaft wegen Datenklau am Geldautomaten

Wegen des Verdachts, illegal Kredit- und Girokarten an Geldautomaten ausgelesen zu haben, ist ein aus Bohmte bei Osnabrück stammender Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 36-Jährige sei in der vergangenen Woche festgenommen worden, nachdem eine Polizeibeamtin ihn in einer Bankfiliale entdeckt hatte, teilte die Polizei Osnabrück am Dienstag mit. Der Mann habe mit einer nachgemachten Karte Geld überwiesen.