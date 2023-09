Osnabrücks Wiemann für zwei Zweitliga-Spiele gesperrt

Wegen einer Rot-Sperre muss der VfL Osnabrück für die kommenden zwei Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga auf Abwehrspieler Niklas Wiemann verzichten. Der 24-Jährige bekam die Strafe als Konsequenz seines Platzverweises am vergangenen Sonntag beim 0:7 des VfL bei Hannover 96. Der Club habe der Entscheidung des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugestimmt. Das Urteil sei damit rechtskräftig, teilte der DFB am Montag mit.