Ein Mensch stirbt bei Lkw-Unfall auf der A2

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Helmstedt ist am Montagvormittag ein Mensch gestorben. Ein Laster fuhr nach Angaben der Feuerwehr auf einen Lastwagen am Ende eines Staus Richtung Hannover auf und fing Feuer. In dem brennenden Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen ein Mensch, der tödlich verletzt wurde. Die Feuerwehr forderte nach den Angaben Einsatzkräfte zur Verstärkung nach, weil der brennende Lastwagen Lithium-Ionen-Akkus geladen hatte, welche die Löscharbeiten erschwerten. Weitere Angaben zu der verletzten Person oder dem Unfallhergang machte die Feuerwehr zunächst nicht.