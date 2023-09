Innenministerin stellt Bilanz der Rettungsdienste vor

Wie stark waren Niedersachsens Rettungsdienste im vergangenen Jahr gefordert? Eine Bilanz dazu stellt Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag (10.00 Uhr) in Hannover mit Landesbranddirektor Dieter Rohrberg vor - neben den Rettungsdiensten auch für die Bereiche Brandschutz und Katastrophenschutz. Im Anschluss an den Bericht will das Ministerium ein Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz sowie eine mobile Anlage für Warnungen und Durchsagen vorstellen.