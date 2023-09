Niedersächsische Schülerin gewinnt bei „Jugend präsentiert“

Carolina Wengst vom Wilhelm Gymnasium in Braunschweig hat den ersten Platz beim Wissenschaftswettbewerb „Jugend präsentiert“ belegt. Die Schülerin setzte sich am Sonntag in Berlin mit ihrem Vortrag zu dem Thema „Wie orientieren sich Zugvögel?“ gegen 8500 junge Menschen aus ganz Deutschland durch. Bei dem Finale des Wettbewerbes hielten die Finalisten ihre Präsentationen vor rund 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern.