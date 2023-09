0:3 bei Hertha: Braunschweig fällt auf Abstiegsplatz zurück

Eintracht Braunschweig ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Die Niedersachsen verloren am Sonntag nach erneut schwacher Vorstellung mit 0:3 (0:2) beim bisherigen Tabellenvorletzten Hertha BSC. Alle drei Tore für die Berliner schoss der neue Stürmer Haris Tabakovic. Der 29 Jahre alte Schweizer traf vor 43.528 Zuschauern in der 38., 45. und 71. Minute. Der zweite Treffer fiel per Handelfmeter, den Sebastian Griesbeck verursacht hatte.