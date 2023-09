Unglücklicher Bremerhavener DEL-Auftakt: Wolfsburg siegt

Vor dem Nord-Duell am Sonntag gegen Wolfsburg haben die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven am ersten Spieltag der neuen Eishockey-Saison 3:4 (0:0, 2:2, 1:1) nach Verlängerung bei den Straubing Tigers verloren. Bremerhaven zeigte am Freitagabend ein gutes und gewohnt kämpferisches Spiel. In der regulären Spielzeit führten die Gäste bereits 1:0 und 3:2, doch Straubing rettete sich in die Overtime. Die Tore für Bremerhaven schossen Ziga Jeclic (24. Minute), Markus Vikingstad (40.) und Phillip Bruggisser (41.).

Düsseldorf. Vor dem Nord-Duell am Sonntag gegen Wolfsburg haben die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven am ersten Spieltag der neuen Eishockey-Saison 3:4 (0:0, 2:2, 1:1) nach Verlängerung bei den Straubing Tigers verloren. Bremerhaven zeigte am Freitagabend ein gutes und gewohnt kämpferisches Spiel. In der regulären Spielzeit führten die Gäste bereits 1:0 und 3:2, doch Straubing rettete sich in die Overtime. Die Tore für Bremerhaven schossen Ziga Jeclic (24. Minute), Markus Vikingstad (40.) und Phillip Bruggisser (41.).

Die Grizzlys Wolfsburg sind dagegen mit einem Heimsieg gegen die Augsburger Panther in die neue DEL-Saison gestartet. Beim 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) spielten die Wolfsburger lange souverän und führten nach dem ersten Drittel 3:0. Der Fast-Absteiger aus Schwaben kam aber fast noch einmal heran, als die Wolfsburger einen Gang zurückschalteten. Am Sonntag (14.00 Uhr) kommt es in Bremerhaven sogleich zum ersten Prestigeduell der beiden nördlichsten DEL-Teams.

