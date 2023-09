Dutzende Rinder streunen weiter durch Kreis Göttingen

Die Posse um Dutzende entlaufene Rinder im Kreis Göttingen nimmt kein Ende. Seit Monaten versucht der Landkreis in Niedersachsen die rund 70 Tiere eines Züchters aus der Gemeinde Gleichen wieder einzufangen - wird dabei aber immer wieder gestört, wie die Verwaltung am Freitag mitteilte. In der Nacht zu Freitag ließen demnach Unbekannte 18 Tiere wieder frei, die am Donnerstagabend auf einer Weide zusammengetrieben worden waren.