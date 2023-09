Belohnung für Hannovers Entwicklung: 35.000 Fans erwartet

Mehr als 35.000 Zuschauer wollen kommen: Die zuletzt guten Leistungen von Fußball-Zweitligist Hannover 96 werden auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Niedersachsen-Duell mit dem Aufsteiger VfL Osnabrück honoriert. „35.000 Fans hat auch was mit unserer Entwicklung zu tun“, betonte 96-Trainer Stefan Leitl am Freitag.