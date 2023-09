Drei lebensgefährliche Angriffe in Bremen

Gleich dreimal innerhalb weniger Stunden sind in Bremen Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Obdachloser geriet vor der Notaufnahme eines Krankenhauses mit einem anderen Mann in einen Streit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte soll dem Mann mit einem unbekannten Gegenstand in den Hals gestochen haben und geflohen sein. Das Opfer musste am Donnerstagabend notoperiert werden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Bremen (dpa/lni). Gleich dreimal innerhalb weniger Stunden sind in Bremen Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Obdachloser geriet vor der Notaufnahme eines Krankenhauses mit einem anderen Mann in einen Streit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte soll dem Mann mit einem unbekannten Gegenstand in den Hals gestochen haben und geflohen sein. Das Opfer musste am Donnerstagabend notoperiert werden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Nur kurze Zeit später meldeten Passanten einen blutüberströmten Mann, der zwischen zwei Häuserblocks lag. Den ersten Erkenntnissen der Polizei nach erfolgten die lebensgefährlichen Verletzungen am Kopf durch eine andere Person und nicht durch einen Sturz. Die Identität des Verletzten war zunächst unklar.

Am Freitagmorgen soll ein 41-Jähriger laut Zeugenaussagen auf seine 36 Jahre alte Frau eingestochen haben, wie die Polizei mitteilte. Passanten konnten den mutmaßlichen Angreifer festhalten, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Der Mann wurde anschließend am Tatort festgenommen. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen