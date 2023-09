Uraufführung in Bremerhaven zu Serie „Inventing Anna“

Eine an die Netflix-Miniserie „Inventing Anna“ angelehnte Inszenierung zeigt das Stadttheater Bremerhaven in der neuen Spielzeit. In der Uraufführung „Glanz“ im „JUB“ am Samstag (18.00 Uhr) zeigt das „Junge Theater“ die wahre Geschichte der russisch-deutschen Hochstaplerin Anna Sorokin, wie das Theater mitteilte. Bei der Inszenierung des Stücks von Christina Kettering werde die Grenze zwischen Publikum und Schauspielenden aufgehoben.