„Tag der Geothermie“: Behörde informiert über Erdwärme

Geothermie-Anlage in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz hat auch das Thema Erdwärme stärker in den Fokus gerückt. Auf dem „Tag der Geothermie“ können sich Häuslebauer und Hausbesitzer am Freitag und Samstag in Hannover darüber informieren, ob und wie sich Erdwärme für das Eigenheim nutzen lässt. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Weg zur eigenen Erdwärmepumpe zu erleichtern“, sagte Carsten Mühlenmeier, Präsident des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), das zu der Veranstaltung einlädt.